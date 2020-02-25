科學園區第一名！中科管理局為讓民眾也能領略中科園區的優美景緻，特別運用科技推動「藝遊中科」-環景數位典藏導覽系統，透過3D影像360度視角，讓訪客如親歷實境的飽覽園區之美，與公共藝術作品及原創藝術家進行互動，深入了解園區的優質景觀設施，創下科學園區的先例。

中科管理局長許茂新表示，中科為增進園區場域的整體美質，自98年起啟動公共藝術設置計畫，目前共已邀請台灣、以色列、保加利亞及法國等藝術家團隊創作，已在台中園區完成8件園區在地特色及場域精神的大型藝術作品，預計今年第2季會再於后里園區，完成2件地標型作品。

中科進一步將公共藝術作品、藝術家親自解說創作理念，與園區特色景觀空拍影片、綠美化成果，以及中科實中（鑽石級綠建築）和AI智慧機器人自造基地特色場域建築等具有美質內涵的素材，整合作為「藝遊中科」數位典藏及環景導覽系統的建置及展示內容，以科技推展傳達園區業務成果。

透過這套3Ｄ環景數位典藏導覽系統的虛擬實境（VR）功能，可讓民眾在家透過網路、或直接用手機掃描QR CODE，就能仿如現場欣賞中科公共藝術創作和各處秘境美景，及實境訪覽中科多處特色場域的內部空間和現場設備；導覽系統提供智慧地圖遊程推薦服務，協助民眾規劃親自造訪的交通路線，以及連結鄰近商業服務資訊。

而針對園區的訪客，也可藉由互動螢幕操作3D 360度環場景像的功能，聆聽原創藝術家現身說法分享創作理念，這套系統的建置，藉由科技的運用，大幅提升中科公共藝術作品，與觀眾欣賞之間的互動層次與深度。

「藝遊中科」環景數位典藏導覽系統，是「科技與人文」的完美結合。中科管理局表示，將運用此系統持續建置及更新更多園區發展的動態資訊，歡迎更多中科之友造訪園區，深入體驗中科的多元風貌。

(工商 )