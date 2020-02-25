疫情當前，社區零售通路成了「實體電商」，為迎來開學季，鑫囍國際旗下自有內褲品牌THREE OCLOCK（3點）進軍美妝生活龍頭寶雅的百家門市開賣，有望帶動首季業績倍數增。

鑫囍國際近來因大股東中和羊毛易主，由百貨南霸天漢神集團主導，除了旗下自有品牌內著服飾「3點」一口氣搶進寶雅全台100家門市販售，但行銷模式引發話題的全台北中南一級商圈設置自動販賣機銷售，並在全台時尚舞台台北信義區開立旗艦店與新光三越A11快閃店、忠孝東區門市等，對於未來是否進駐漢神百貨系列，則也不排除。

3點品牌THREE OCLOCK24小時不打烊話題販賣機，首創不賣飲料、零食，改販賣性感、俏皮的原創內褲、襪子等；北中南人潮據點包括台北東區商圈、台中一中商圈與高雄新崛江商圈等同步開賣；同時並於信義區A11快閃、信義旗艦店與忠孝門市，以及電商、官網銷售。

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