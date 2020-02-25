台灣第一間日本正宗活體螃蟹料理專賣店，「月夜岩蟹料理」(TSUKIYOIWA)，看好精緻商務會議便當市場，強勢推出「蟹壽司便當」。以往高級便當幾乎都以日式鰻魚飯為代表，蟹壽司便當則是業界創舉，食材之外最值得一提的是木質便當盒是為此量身打造、自日本空運來台，捧在手心讓人不捨動筷。

「蟹壽司便當」為業界首創，食材配色讓人食指大動。（石磐公關提供）

令人一眼就愛上的木質便當盒從日本特別訂製，完美包覆便當食材，一開蓋露出滿滿的蟹肉，展現「月夜岩蟹料理」十足的誠意，搭配鮭魚、玉子燒、鮭魚卵、蛋黃絲、白醋與紅醋雙風味的醋飯、菇類蔬食小菜等，豐富多樣的食材配色，讓人食指大動。

建築業開螃蟹日式料理

月夜岩蟹料理餐廳董事長平岩敏和，因建築事務常往返於日越兩國並在旅程中間點的台灣待上兩三日，他觀察台灣人很愛螃蟹料理，在台卻鮮少見優質精緻專門販賣螃蟹料理的日式餐館。他深懂食客內心渴望，特別引進日本產地空運直送的鱈場蟹、松葉蟹、毛蟹等三大名蟹搭配當季蔬食，提供高品質的螃蟹給台灣饕客，而月夜岩蟹料理餐廳建築本身也展現了簡約細緻的洗鍊風格。

「蟹壽司便當」為業界首創。（石磐公關提供）

而在月夜岩蟹料理餐廳擔任料理長的福島隆史，曾在京都、東京等割烹及料亭名店修業，並取得河豚處理資格執照。20年以上料理經驗加上精湛手藝，呈現高超的料理藝術。他來台一年多，盛讚台灣是個有人情味的好地方，讓他常住起來感到舒適自在。而他最喜歡的台灣料理是「鼎泰豐」，讚嘆該店手藝與美味。

蟹壽司便當售價一份650元，為確保食材新鮮，須提前預訂，臺北市區內8份以上可協助外送(需詢問)。

月夜岩蟹料理玄關滿溢日式風情。（取材自月夜岩蟹料理FB）

店家資訊

月夜岩 蟹懷石

台北市中山區雙城街 25 巷 9 號

官網：https://tsukiyoiwa.com/

線上預約：https://reserve.toreta.in/tsukiyoiwa/#/

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