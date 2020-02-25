國民黨團今天下午協調外交及國防、經濟、財政委員會的委員名單，其中外交及國防委員會的成員備受關注，除了3名連任的藍委呂玉玲、馬文君、江啟臣續任該委員會，經協調後採抽籤決定，退將出身的國民黨立委吳斯懷沒抽中，確定無緣進入外交及國防委員會。

立法院昨天完成無黨籍及少數黨團委員抽籤後，後續國民兩黨在8個委員會的席次依政黨比例安排，根據國民黨立委回報的委員會志願表，黨團成員在外交及國防、經濟、財政委員會搶破頭，黨團先行在今天下午召集委員協商，若協商不成，就採抽籤決定。

國民黨團內部有意爭取外交及國防委員會的有呂玉玲、馬文君、江啟臣、溫玉霞、吳斯懷、陳以信，依據黨團規定，得保障2／3資深立委，國民黨團規劃5席保障3席給呂、馬、江。

歷經40分鐘溝通協商，國民黨團總召林為洲表示，由於剩下的3席新科立委積分相同，決定採抽籤決定，由陳以信、溫玉霞抽中。國民黨團書記長蔣萬安說明，一開始先抽順序簽，分別是陳以信、吳斯懷、溫玉霞，接著按照順序簽抽號次籤，溫抽中1號、陳抽到2號、吳抽中3號，最後結果由號次前2名抽中外交及國防委員會。

(中時 )