今天是開學日，卻也出現第一個小學生確診案例！今天中央流行疫情指揮中心公布第31例確診案例，是一名年僅11歲的小學生，是案27的孫子，目前這個新北家庭群聚一家9口已經有5人確診，中央流行疫情指揮中心表示，11歲小學生和案27祖父同住，且曾經到醫院探視，幸好在開學之前及時確診，至於相關同學友人等接觸情況，會另進行調查，若評估需要會列入居家隔離。

適逢各大中小學開學，中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山也提醒家長和學生，除了戴口罩和勤洗手，保護眼睛避免感染病毒一樣重要，因為眼睛和其他鼻子嘴巴等器官都有黏膜，黏膜雖然可以保護器官，卻也是病菌的出入口，口和鼻可以戴口罩來保護，眼睛要怎麼保護防範武漢肺炎?

陳瑩山建議，小朋友勤洗手切記不要用手揉眼睛，避免讓眼睛有「空窗期」 成為病毒來源。如果有帶眼鏡的小朋友，更要每天早晚用酒精擦拭消毒，也可以再戴上淺色的太陽眼鏡多一層保護。

陳瑩山也發現最近不少家長發現小朋友沒有發燒或上呼吸道症狀，發現眼睛紅，就會懷疑小朋友是否罹患武漢肺炎，分不清楚是過敏性結膜炎或細菌造成的結膜炎，他建議可做這四步驟

1.不要再揉眼睛;2.乾淨毛巾用塑膠袋捲起來冰敷眼睛;3.馬上帶來看醫師專業看診;4;之前給醫師看過的眼藥水放冰箱期限不超過2個月，可先點眼睛紓緩。

陳瑩山也建議，民眾不要戴隱形眼鏡和角膜放大片，雖然隱形眼鏡可能每天清洗，但是外面的髒空氣例如PM2.5或是病毒可能會沾在隱形眼鏡鏡片上，另外隱形眼鏡會藏到結膜中，最外層的眼角膜和結膜，是眼睛的保護層，容易摩擦造成表皮破皮、缺損，病菌可能從這些破口趁虛而入，造成眼睛感染、發炎，會比較容易感染上結膜炎。

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(中時電子報)