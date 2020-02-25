49歲的光良3月14日白色情人節當天將帶著全新巡演《今夜我不孤獨》二度前進台北小巨蛋開唱，並推出新專輯《絕類》。他今（25）日上Hit Fm擔任大台柱，談到演唱會強碰新冠肺炎，表示已做好萬全準備，「除了疫情的來臨，一直都進行的很順利，現在就是要讓大家可以安全。」屆時現場將會做好萬全的防護措施，也希望粉絲配合測量體溫等事宜。

去年底去了武漢兩天半，光良直說那時候還不知道當地有疫情，「我們搭飛機就會戴口罩，有聽到當地的同事說有感冒，當時以為沒事，到了今年1月才知道疫情爆發，還是過海關提醒，才想起來自己有去過武漢。」本來想邀馬來西亞的家人來台灣看演唱會，但擔心搭機過程有點危險，目前還在思考是否要不要讓他們成行。

12年再登小巨蛋，光良透露現在嚴格執行忌口，「演唱會前特別不吃炸的、辣的，糖不要碰，完全不能碰，不要吃食品、要吃食物，澱粉都不能吃，奶類不能碰。」除了特別設計延伸舞台，還加上煙火特效，本來因為疫情停工的螢光棒工廠，上星期傳來好消息也已復工，讓他放下心中的大石頭。

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(中時電子報)