新冠肺炎延燒，大甲鎮瀾宮媽祖遶境是否延期引發討論。對此，民進黨立委管碧玲臉書今表示，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》今三讀通過，根據條文第7條規定，中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置命令或措施」，晚上總統公布實施後，特別條例絕對授權指揮官，因應疫情決定媽祖繞境的停辦或延期與否。

管碧玲表示，大甲媽遶境是台灣重要宗教活動，此文化儀式的本質是為民祈福、護國庇民，只是，這次是關乎健康與生命的事，這是更全面的共享價值，政府面對的，是不分宗教的全體國人，相信不分宗教，沒有人願意看到肺炎病毒因任何一個破口，而讓抗疫團隊及全民迄今的努力一夕破功。

立院今剛三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，預計總統晚上公布實施，該條例第7條規定，「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置命令或措施」，意旨充分授權中央疫情指揮中心，可依疫情需求決定媽祖遶境是否延期或停辦。

管碧玲說，距離大甲媽3月19日起駕還有3周，指揮中心還有深入評估與研商的時間，我們相信衛福部長陳時中會有令人信賴的決定。

管碧玲也呼籲，無論屆時指揮官是否針對此事動用緊急處置命令的權力介入，活動主事者也能考量防疫優先，相信「天聽自我民聽」、「天助自助」，仔細聆聽醫界、各界的呼聲，避免防疫破口的風險。

(中時 )