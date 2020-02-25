在歐美各大股市紛紛崩跌之際，週二早盤，亞太股市普遍出現止跌回升的跡象。黃金也從每盎司接近1690美元的高位上回落約40美元。

24日因投資者擔憂公共衛生事件在大陸以外地區的蔓延可能會打壓全球經濟復甦的前景，令市場避險情緒高漲，隔夜歐美股市出現暴跌。

然而25日早盤，亞太股市普遍止跌回升。黃金也從接近1690美元的高位上回落約40美元。

英國Britannia Global Markets董事總經理、亞太總監傅鵬江在接受媒體採訪時表示，上周的樂觀情緒被大陸之外的更多新冠肺炎病例所打壓。市場期待全球經濟出現V字型反轉的情況越來越困難。 「未來幾周的經濟數據希望能給市場帶來新的判斷方向。」傅鵬江說道。

24日大跌近4%的韓國首爾綜合指數在25日開盤後漲幅接近1%，報2096.21點；新加坡海峽時報指數上漲約0.56%；富時馬來西亞指數上漲約0.38%；香港恆生指數下跌約0.2%，報26783.73點。

24日因假期休市一天的日本股市在25日開盤後追隨隔夜歐美市場大幅走低，跌幅一度接近3.5%，目前略有回升，但仍然下跌約3%。

(中時電子報)