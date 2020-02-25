新冠肺炎疫情增溫，造成民眾恐慌，掀起一波口罩之亂。2月7日衛福部宣傳影片，要民眾搭捷運、公車，如無症狀不需要戴口罩。未料，卻有眼尖網友發現，衛福部YOUTUBE悄悄將這影片下架。台北市議員王鴻薇呼籲衛福部說清楚！

台灣日前掀起一波口罩搶購潮，對此，政府祭出口罩實名制政策。此外，「柚子醫生」陳木榮也配合衛福部拍了一段影片宣導，陳木榮表示，因為新型冠狀病毒的傳播讓民眾認為要戴口罩才能自保，但事實上，新冠肺炎並沒有在台灣形成社區型傳染，所以就連在捷運、高鐵上，也不必戴口罩。若是慢性病患、免疫力較差，有發燒或是咳嗽、流鼻涕這些呼吸道症狀的人，就一定要戴上口罩。

未料，卻有網友發現衛福部YOUTUBE已悄悄將這影片下架！王鴻薇在臉書質疑，口罩到底要不要戴？而行政院發言人Kolas Yotaka粉專來不及刪掉影片，讓很多民眾湧入詢問，現在是隨時都要戴口罩嗎？

王鴻薇認為中央應該給個說法，戴不戴口罩這件事情，居然跟月亮一樣，初一十五說的都不一樣。突然下架影片，若不回應是要造成新的恐慌嗎？民眾還能相信誰呢？下次又要下架哪一個影片？

(中時電子報)