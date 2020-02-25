警方查扣西瓜刀、狼牙棒等證物。（陳鴻偉攝）

三鶯聯盟以暴力放款在三峽一帶橫行。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市刑大當街逮捕該幫幫眾。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

33歲鄭姓男子自稱「三鶯聯盟」大哥，在三峽某當鋪上班卻「偷接CASE」，私下借錢給上門的當事人，月息以25分計算，借1萬每月要還2500元利息，還不出錢就叫手下恐嚇、毆打，1名男子借了6萬元，陸續付了10萬多元還在繳利息，每天被鄭的手下逼債差點尋短，北市刑大經連月追查，日前逮捕鄭及9名同夥，全案依組織犯罪送辦。

警方指出，鄭男在三峽、鶯歌一帶活動，吸收一批中輟生、酒店少爺當手下，對外自稱「三鶯聯盟」，平時則在1家合法當鋪工作，遇到借錢的民眾時，鄭就將對方私自帶出，自己放高利貸給對方。

被害人每10天就要還1次利息，交不出錢鄭就要手下到公司、住家堵人，再帶至其他地方恐嚇毆打，行徑囂張凶狠，1名被害人還不出錢，鄭竟帶手下前往他的花蓮老家，向被害人的老母親索討債務。

鄭手下劉姓小弟平時在酒店工作，某次藉故找1被害人前往消費，事後卻惡意灌單，被害人無力負擔只好像鄭借高利貸，從此不斷被逼債，某次出門遛狗被鄭的手下堵到，又被帶去痛打，苦不堪言，鄭從8名被害人身上至少獲取200多萬的不法利益。

北市刑大經連月蒐報，24日分兵多路，前往三鶯地區逮捕鄭嫌及9名手下，在他的公司起獲大批本票、借據，以及西瓜刀、狼牙棒等證物，全案依組織犯罪、強盜、重利等罪送辦。

(中時 )