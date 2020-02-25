「發現中科之美」攝影比賽，顛覆中科是冰冷科技重鎮印象，有溫度與感情的照片，成為中科美景最佳宣傳。（盧金足攝）

中科管理局25日舉辦「發現中科之美」攝影比賽頒獎典禮，總共有1061件作品參賽，經專家評審遴選40件獲獎作品。（盧金足攝）

中科管理局25日舉辦「發現中科之美」攝影比賽頒獎典禮，總共有1061件作品參賽，經專家評審遴選40件獲獎作品，首獎獎金10萬元，總獎金超過24萬元，前三名作品分別為趙令級「科技與休閒」、卓錫隆「綠能科技遇到親子遊」、李祐村「台中園區之美」，從張張令人驚艷的照片，顛覆中科是冰冷科技重鎮印象，有溫度與感情的照片，成為中科美景最佳宣傳。

中科管理局長許茂新表示，「發現中科之美」攝影比賽活動，以促進「民眾參與」的目標規畫舉辦，實際進入中科園區拍攝美景的參賽者，包括社會各界攝影高手、大專院校相關科系師生以及園區從業人員等，成功營造「園區與社區」的友善互動，也讓中科園區在營業額成長的同時，展現「科技與人文」優質文化，更為園區發展蓄積更深厚的軟實力。

今天頒獎典禮會場，並展出脫穎而出的40件得獎作品，中科管理局也將得獎作品公布在「悠遊中科」的臉書平台供大家欣賞。（盧金足攝）

為讓更多朋友了解中科，中科管理局舉辦「發現中科之美」攝影比賽，吸引很多人參賽。（盧金足攝）

今天頒獎典禮會場，並展出脫穎而出的40件得獎作品，中科管理局也將得獎作品公布在「悠遊中科」的臉書平台供大家欣賞。

許茂新說，中部科學園區開發16年來除了營業額屢創新高外，也用心多層次營造園區景觀藝術及設施，希望園區能在生產、生活及生態面平衡發展，長期投入的成果日漸豐碩，也獲得很多朋友喜愛。

為讓更多朋友了解中科，特別舉辦「發現中科之美」攝影比賽，透過從鏡頭中看見中科之美，深入探究發掘出中科園區的多元美麗的風貌，民眾更可在網路欣賞到精美作品，一睹中科園區之美，吸引更多朋友走進中科、親近園區，共同體驗感受中科景觀綠美化、公共藝術及建築等多元風貌的美力。

中科管理局舉辦的攝影比賽，以中科台中、后里、虎尾、二林、中興(南核心區)五處園區為攝影範圍；為展現在中科的美感體驗，發掘園區特色，主題除雕塑、建築、景觀外，也特別設了中科人（職場身影）、幸福婚紗及上鏡佳偶、親子家庭、圖說短文等專題，以增加參與及互動。

這次參賽作品主題，最熱門的是造型具有高度科技感的「中科AI智慧機器人自造基地」，鈦合金球形屋頂建築宛如星際總部，作為中科推動產業AI化的場域，已成為中科顯著地標。

榮獲首獎的趙令級，以作品「科技與休閒」摘金，畫面構圖為「中科AI智慧機器人自造基地」前剛好有腳踏車隊行經，趙令級表示，預先知道有車隊活動，特別守候多時，按下快門的剎那，心裡雀躍又感動。

公共藝術作品則以管理局右前方的「流動連結」大型鋼雕塑最受青睞，這件作品是以紅色流暢的線條展現迎賓彩帶的熱情和園區蓬勃的氣勢，非常吸睛。

中間的鏡面鋼球可與民眾進行映像互動的趣味，是已故知名藝術家李良仁最後創作，開幕時蔡英文總統及導演吳念真等藝文界人士特別出席剪綵。

許茂新指出，該作品內涵與中科場域精神高度契合，常見路過的民眾停車與作品自拍合照，也成為這次攝影比賽的人氣主題，是非常成功的公共藝術作品。其他表現親子家庭、幸福婚紗等主題作品成功展現民眾與園區和諧交流的氛圍。

(中時 )