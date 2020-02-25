電子族群奮起，台股急挫百餘點後翻紅收高，半年線守住。國際股市殺聲隆隆，美股昨夜重挫千點，亞股今早剉咧等，台股在盤初急跌百餘點、探至11415.47點後，回測半年線，惟權值三王台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)多頭回神重掌兵符，攜手搖旗反攻，帶領其他電子、半導體、電子零組件等主要電子族群步步逼退空軍，午盤過後成功收復失土、持穩盤上，最高來到11567.09點，惟臨收台積電、鴻海遭空軍突襲，漲幅雙雙縮減，大盤漲點也同步降至5.36點，收11540.23點，總成交值則放大至1538.15億元；店頭市場收146.48點，下跌0.08點，總成交值376.22億元。

分析師表示，觀察外資動向，昨日外資現貨賣超逾200百億元，期貨淨多單留倉口數也僅2.6萬多口，顯示出對後市抱持保守態度，看不明朗。未來影響台股重要因素為疫情的發展，目前全球經濟已受到波及，後續須關注各產業是否出現產生斷鏈等情形。

電子權值三王全收紅，股王大立光終場收在4630元，小漲0.43%；台積電終場收在322元，上漲0.63%；鴻海收在82.3元，漲1.98%；立凱-KY(5227)挾著鋰鐵電池未來看好，今日收漲停17.65元，並收復年線；茂矽(2342)1月份EPS達0.12元，較去年同期虧轉盈，今日續創波段高；國泰金收在40.7元，小跌0.37%，富邦金收在44.95元，小跌0.11%。

分析師說，新冠肺炎疫情全球擴散，國際股市震盪，台股短期將難脫震盪格局，目前各國央行持續寬鬆貨幣政策，操作上不妨留意具內需題材、2月營收不受疫情影響等個股。

(時報資訊)