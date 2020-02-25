韓國連日出現集體感染新冠肺炎的現象，確診病例急速攀升，其中大邱市和慶尚北道疫情最為嚴重，疫情逐漸失控也造成韓國民眾人心惶惶。

有大陸網民發現韓國首爾飛往中國山東青島的航班價格迅速暴漲，目前已一票難求。根據大陸某售票平台資訊，24日晚間訂購25日從首爾仁川機場前往青島流亭機場的機票只剩一張，價格還是誇張的3552元人民幣，而平日這段航線的機票價格約在400~700元人民幣左右。

據韓國媒體報導，韓國執政黨共同民主黨、政府和青瓦台在25日共同宣布，為防止新冠肺炎疫情的進一步擴散，將最大程度的封鎖大邱和慶尚北道地區，並儘速追加應對疫情的相關預算。

東青島市新冠肺炎疫情防控指揮部24日召開工作例會，在會議中則強調，目前全面做好社區防控，同時也必須嚴防境外人員輸入，強化風險評估和口岸檢疫。

緊鄰朝鮮半島的吉林延邊州，也對從韓國來延人員，在登機前要求提示告知，並在到延後有隔離觀察要求，而對沒有相應目的及固定住所的，一律勸返。

(中時 )