三星電子周二宣布已經在南韓京畿道平澤市的工廠，開始量產業界第一個16GB低功耗第五代雙倍資料率（low power double data rate 5,LPDDR5）行動DRAM晶片，將鎖定高階智慧手機市場。

三星表示，此款LPDDR5行動DRAM晶片整合8個第二代10奈米級12Gb晶片與4個8Gb晶片，資料傳輸速度可達5,500 Mbps，一秒鐘內就能處理9個高解析電影檔。相較於前一代的8GB LPDDDR4X DRAM晶片，新產品的容量亦提高一倍，同時耗電減少20%。

該公司並表示，預計在今年下半年採用第三代10奈米級製程技術量產升級版的LDPPR5 DRAM晶片，與6,400 Mbps晶片組的開發一致。三星表示，此舉將進一步鞏固其在半導體市場的地位，並為高階行動裝置、個人電腦與車用產品提供更好的解決方案。

(時報資訊)