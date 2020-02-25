日本航空（JAL）積極深化策略分銷合作關係，宣布攜手旅遊業先進科技解決方案供應商Amadeus做為向日本旅行社推薦的分銷合作夥伴，進一步推展零售業務轉型。預期透過導入Amadeus Altea NDC，可精進各通路的內容服務與零售業務，保障跨通路品牌體驗一致性。

Amadeus致力推廣新分銷能力（NDC），協助航空業者透過青睞的分銷通路供應內容，並確保旅遊銷售商能針對各種來源內容輕鬆進行比對、預訂與提供相關服務。Amadeus NDC Connect解決方案可讓使用Altea系統的航空公司，將NDC內容提供給全球旅遊銷售商。

日航將運用Amadeus NDC Connect，整合NDC內容至Amadeus Travel Platform中，以進行內容分銷。採用Amadeus的旅遊業者，未來可透過Amadeus Travel Platform掌握並享有日航豐富多元的NDC內容，同時保障營運作業不中斷。

而隨著導入Amadeus Altea NDC，日航亦將成為Amadeus NDC [X]計畫的最新成員。Amadeus NDC [X]計畫全面統整各種與NDC相關的活動，目前已有超過25家旅遊業者及16家航空公司參與。

日本航空客運管理銷售部門執行長Yoriyuki Kashiwagi表示，NDC等新科技可有效提升顧客體驗，並支援日航長期的數位轉型策略。日航希望以「價值」而不只是「價格」，來創造旅遊產品的競爭優勢。

Amadeus亞太區航空事業部執行副總裁Cyril Tetaz指出，航空業者必須不斷探索創新與跨通路零售機會，才能常保競爭活力。如今許多航空公司已展開數位轉型之旅，NDC是協助改善零售能力的一大利器。

Cyril Tetaz認為，日航在導入部署Amadeus NDC Connect後，將可透過機敏便捷的運作來高效分銷NDC內容，進而落實數位創新的長期策略。

(時報資訊)