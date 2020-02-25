哈孝遠近日以特別來賓身分，錄年代MUCH改版新節目《星奇網食》，連老婆瑄瑄與11個月大的兒子「哈寶」也下海當試吃員。哈孝遠讚哈寶的吃功不輸自己，「很厲害呦，他才11個月大，可以把玉米啃得比我還乾淨。」

哈孝遠笑稱，其實老婆瑄瑄也很愛吃，瑄瑄得知他隔日的拍攝「食程」，便表示想嘗鮮，哈孝遠說：「她不是來探班，而是單純想吃，用行動讓她知道，我們節目不是說吃就吃那麼簡單，妳要吃的話就要上。」隔天瑄瑄到場才知道要入鏡拍攝，哈寶在旁邊看到爸媽吃好料，也受不了哇哇叫，於是一家三口開心大口吃。

哈孝遠（右）上製作人劉彥鋒的節目《星奇網食》。（年代提供）

哈寶遺傳爸爸的愛吃基因，瑄瑄每次泡奶都要泡210ml，「有時候想說泡200ml就好，沒想到少10ml也被他抓包，哭到不行，但補完那10ml就沒事了。」還有一次夫妻餵奶兒子後哄睡，打算開始吃飯，沒想到哈孝遠打開牛肉丼飯那瞬間，哈寶聞香大哭，爸媽又得為兒忙碌。《星奇網食》在年代MUCH台每周日晚上8點播出，首集3月1日播出。

(中時 )