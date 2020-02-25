台籍詐騙集團流竄到美國設電信機房，台中檢方透過台美司法互助查獲，查扣一批名車名錶（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

詐騙集團首腦鍾志豪美國加州設立詐騙機房，向大陸民眾38人共詐財新台幣近億元，台中檢調透過司法互助，首度在美國破獲台籍電信詐騙機房案，1名被騙走上千萬元的韓姓女會計師，來台作證表示：「沒想到台灣檢警調效率那麼高」。台中地院25日依違反《組織犯罪防制條例》等罪將機房柯姓負責人等22人判刑5年10月至4月不等，仍可上訴，全案仍有鍾男等4人在逃。

32歲鍾志豪與女友兩情侶檔，年紀輕輕的就當起跨國詐騙集團首腦，自2017年起組織電信詐騙集團流竄全球各地，於2019年4月間擴展到美國洛杉磯，承租透天別墅設置電信機房，指派柯姓男子擔任現場管理人，並自台灣招兵買馬，由曾男等7人赴美，但因美方海關察覺有異，將其中的謝男等5人遣返回台。

鍾男竟還不善罷甘休，指示謝男等在台中市北區再起爐灶，台美兩處詐騙電信機房同步參與跨境詐騙，以假冒檢察官、公安及醫院人員以涉嫌醫療保險詐騙洗錢等手法，誘騙大陸民眾配合登陸網路銀行，取得帳號、密碼，將被害人帳戶提領一空，短短近2個月就得手新台幣9千多萬元。

台中地檢署檢察官張聖傳、謝珮汝及侯詠琪共同指揮專案小組，透過台、美共同打擊犯罪及司法互助機制，於2019年6月、7月間陸續破獲美台兩地的詐騙電信機房，先後將涉案的19人分2批遣返回台，並扣得不法存款9百萬元；瑪莎拉蒂、法拉利及BMW等總價上千萬元名車、名錶等贓證物。

1名住在北京的被害人韓姓女會計師，被詐騙集團騙得團團轉，前後共匯了70多次款項，損失高達千萬餘元。台中地檢檢察官聯繫她來台作證，經轉介地院調解，獲賠千萬餘元，她感動大讚台灣「山好、水好，人也好」、「沒想到台灣檢警調效率那麼高」，並致送感謝狀給專案小組。

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(中時 )