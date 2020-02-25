高級中等以下學校今天開學，教育部次長林騰蛟表示，防疫物資都已配送下去，學校也都對學生量體溫，整體來說，今天開學日還算順利。不過中央流行疫情指揮中心也說明，今天新確診的第31例是新北市11歲的小學生，已被隔離治療。

林騰蛟表示，今天開學日，在這之前，教育部已將2.5萬支額溫槍、8.4萬公升酒精及645萬片口罩，透過各縣市政府轉到各縣市中小學及幼兒園。同時，各縣市環保局及學校等，也都校內外環境做好消毒及清潔工作。

根據各縣市教育局處向教育部回報，今天學生進入學校時，會被分流到幾個區域，然後由老師量體溫，一旦發現學生發燒，會請家長帶回家。此外，多數學校沒有辦理學生集中在一區的開學典禮，而是透過視訊開學。

林騰蛟說，今天是開學第一天，學校也趁此機會進行衛教，包括教學生認識新冠肺炎、勤洗手及戴口罩時機等。至於今天有多少學生因為發燒被送回家，為不干擾學校運作今天未統計，但隨後會進行調查。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中說，學生上課時，有不舒服或其他生病症狀才需要戴口罩，否則就不用戴，但教室要通風，同時要做好環境衛生。

但值得注意的是，新確診的第31例是11歲的小學生，他今天沒有去學校上學，但之前有到補習班，補習班今天已停課。中央流行疫情指揮中心表示，將框列這個小朋友的接觸對象，並進行居家隔離。

(中時 )