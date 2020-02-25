勞動部曾經核准包括看護工外展、農業外展等，為因應急單需求，經濟部向勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組申請在彰濱工業區試辦「製造業外勞外展服務」，首波名額開放50名，將由經濟部核准的非營利組織擔任僱主，就業安定費則依實際使用的僱主依3K五級、EXTRA制等計算。

依經濟部工業局日前統計，目前轄管工業區職缺為3200餘人，並以現場作業員為主，約占整體需求 76％。其中以彰濱工業區缺工最為嚴重，共有 8 家廠商提出職缺計323人，約占全國工業區 10％，經評估彰濱工業區缺工原因，為交通不便及生活機能不佳，區域內勞動力多有外移情形，相對難以成功聘僱本國勞工。

勞動部跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，依初步的規範，目前並沒有限制該非營利組織要聘僱一定名額的本勞才能聘用外勞，但該組織應先行招募本國人未果後才能招募外國人。

但實際使用的廠商，使用的額度仍不可以超過40％的限制，就業安定費依3K五級、EXTRA制等計算，從2千元至9千元不等，一次要聘用3個月至6個月不等。薛鑑忠說，首次試辦的製造業外展預計在下半年上路。

(中時 )