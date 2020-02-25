柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的夯劇《想見你》，劇情集結魔幻穿越、懸疑推理、浪漫愛情，被譽為最新神劇，高收視、高討論讓不少觀眾陷入「想見你風暴」，大喊不想清醒，為滿足廣大粉絲期待，中天娛樂台將於3月1日（周日）起，帶大家重溫《想見你》。

隨著《想見你》暴紅，男女主角柯佳嬿、許光漢各自再創演藝新巔峰，另一男主角施柏宇挺拔帥氣外表、沉穩內斂的演技更圈粉無數，被譽為「人氣新星」！施柏宇在劇中飾演默默守護在陳韻如（柯佳嬿飾）身邊的深情大男孩莫俊傑，察覺陳韻如愛上自己最好的兄弟李子維（許光漢飾）也不點破，仍以溫暖微笑陪伴對方；就算陳韻如總是刻意避開人群，也只有聽力不好的莫俊傑能懂她內心的吶喊。

劇中的莫俊傑，從一個乾淨單純的陽光少年、為兄弟情默默成全的男孩，轉變成為愛而坐牢的失意青年，令電視機前的觀眾心疼不已，觀眾們也在PPT上舉辦「《想見你》最讓人心疼的角色」活動票選，莫俊傑不出意外最高票當選，粉絲們也紛紛留言喊話：「俊傑不哭，快來給姐姐秀秀！」

施柏宇打籃球英姿。取自IG

相對於《想見你》中個性靦腆害羞的莫俊傑，施柏宇透露自己的真實個性較開朗大方，私下不僅熱愛健身與運動，大學時期更是籃球系隊，就算工作再忙也會抽空到球場打球。至於感情觀，施柏宇透露：「若遇到心儀對象，我會很直接跟對方表白，因為若不說出口就會錯過機會，被算被拒絕也沒有關係，愛一個人就要直接講，才不會後悔。」他表示喜歡成熟獨立「姐姐型」的女生，若有共同興趣更加分，自曝理想型是韓國女團BLACKPINK中的Lisa。《想見你》3月1日起每週六日晚間10點至12點於中天娛樂台播出。

施柏宇健身。（取自施柏宇IG）

(中時 )