台中市政府積極推動公共設施保留地大解編作業，經檢討後預計學校、市場等具規模的塊狀用地，近九成都會解編。專家認為，政府還地於民後，自然帶動建商購地的選擇性，加上近年來建商搶地推案風潮再起，無疑是一大利多。

台中市都市計畫公共設施用地共計劃設12,355公頃，包括未徵收之私有公共設施保留地面積約1,675公頃；其中道路用地比例最高，約941.27公頃、占整體公設保留地面積56.2%；其次為公園、綠地、廣場及兒童遊樂場用地，合計面積約276.72 公頃；另外學校用地面積約132.39公頃。

然而，隨高齡少子化趨勢，人口減少，公共設施使用需求下降，台中市政府清查公用設施用地後認為，近5年內新訂之都市計畫區，包括中科特定區及大坑風景特定區，因考量都市計畫甫經發布實施，不納入檢討範圍。

另外，系統性公共設施用地（鐵路、綠地、道路用地等項目），基於檢討之整體性，以及本次公設解編目標為塊狀性公共設施，故除部分「道路用地」及系統性公設原則不納入不納入檢討範疇。

因此，經檢討後台中市政府預計將釋出420公頃之私有公設保留地，另外尚有50公頃之私有公設保留地仍待目的事業主管機關以徵收取得。

由台中市政府委託協辦都市計畫變更的龍邑建設表示，台中市主要以跨區市地重劃為主，併同周邊未徵收公共設施辦理整體開發，若以台中港特定區為例，經檢討解編很多不需要的學校、市場，變更成住宅區，並且透過市地重劃方式，開闢周邊的公園、停車場。

台中市的都發局則表示，台中市政府劃設60處整體開發地區，並透過整體開發可取得161公頃公設用地，包括公園、停車場等，協助提升周邊地區生活環境品質，初估地主領回55%可建築用地。

有鑒於近年來房屋投資與自用需求皆明顯升溫，建商也積極找地備戰，針對市府積極解編無需使用的公設保留地，台中市不動產聯盟協會理事長楊祥銘指出，土地供給量增加，自然對建商來說選擇性也提高，尤其是近年來建商獵地動作頻頻，一有土地供應消息傳出，建商爭相搶地是可預期的。

不過，值得注意的是，雖然政府公設解編後土地供給增加了，但影響房地產量能或價格，還是要回歸區域交通動缐、產業發展、人口移動、就業機會與商業活動等因素，以目前建商購地、推案重點來看，仍是以重劃區為主，因此附近只要有新地釋出，對於建商來說將是一大利多。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)