喜劇女王朴敏英和暖男歐爸徐康俊首次合作的療癒愛情劇《天氣好的話，我會去找你》本周首播，故事描述內心受挫的大提琴老師，隻身回到鄉下，重逢開著書店的高中同學，各自擁有傷痛的兩人成為溫暖對方的慰藉，展開一段暖心又浪漫的愛情。新冠病毒疫情仍未受控，帶著新作品回歸的朴敏英、徐康俊兩人也特別錄製影片向台灣粉絲問好：「台灣的觀眾朋友，一定要注意健康喔！」

徐康俊和朴敏英各自擁有傷痛，兩人互相成為對方的慰藉。（圖／愛奇藝台灣站提供）

劇中朴敏英飾演的大提琴老師穆海媛，原在首爾工作，卻因個性耿直，在調解學生糾紛時遭學生怒嗆，甚至引來恐龍家長興師問罪狠搧耳光和巴頭，臉上留下明顯紅印，吞下委屈又失去教學自信的她，默默回到成長的小鎮，與徐康俊飾演的高中同學林恩燮再次見面，令男方難掩內心的激動。

兩人一同出席同學會時，徐康俊因李宰旭和眾人鼓譟下脫口而出：「我曾經喜歡穆海媛。」瞬間感到「完蛋了」的徐康俊，之後面對深夜來訪的朴敏英不知所措地說：「一切都已經結束了。」隨後秒關門，讓對方大吃閉門羹，慌張又生動的情境十分有趣。《天氣好的話，我會去找你》每周二三在愛奇藝台灣站獨家播出。

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(中時電子報)