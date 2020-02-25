中華職棒球隊中信兄弟近日在高雄澄清湖球場與韓國職棒KIWOOM英雄隊進行熱身賽，看到國外球隊造訪，韓國瑜身為高雄市長也決定到場為比賽開球。民進黨議員黃文益爆料，運發局要求國中棒球隊派出80餘人包車前往球場看比賽，有家長認為在新冠肺炎疫情最高峰恐引發防疫風險，因此質疑是不是因為市長要到場，怕沒有觀眾進場？

據《ETtoday新聞雲》報導，黃文益表示，韓國瑜今（25日）下午去幫球賽開球，之後教育局就接獲運發局通知，幫忙動員高雄市五福國中及忠孝國中的棒球隊學生，2間學校合計出動80餘人，搭遊覽車準備前往球場觀看比賽。

對此，家長透過里長向投訴黃文益陳情，目前正值新冠肺炎疫情高峰期，擔心孩子到現場看球會有防疫風險，質疑：「試問是因為韓市長要去開球，怕現場沒觀眾，才不顧學生防疫期間的安危嗎？」黃文益也表示，非常時期應該有非常的作法，讓學生看電視觀摩球賽應該也可以吧？

運發局事後解釋，事先確實有跟教育局協調，但並不是強制執行，只是提供一個給學生棒球觀摩的機會，現場也都做好應該有的防疫措施；據瞭解，受邀到場的2間學校五福國中及忠孝國中都已致電婉拒邀請。

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(中時電子報)