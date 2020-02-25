「人之衰老始於足，足血盈則身心健」，中醫十二經絡中，循行足部之經脈就有六條，其中又以肝脾腎三條經絡最為重要，不僅調控睡眠、情緒、消化、泌尿及生殖系統，也可增加下肢循環、緩解腿部筋骨不適，透過足浴法可鬆解忙碌的現代人一天的壓力勞累，較全身洗浴來說更為便利。

恩主公醫院中醫部黃琦雯醫師表示，腿常被稱為人體另一個心臟，因為離心臟最遠，平常靠小腿肌肉收縮回流，血液循環較差，足浴利用外溫協助血液循環，增強新陳代謝，可以改善睡眠品質、緩解經期不適、幫助消化減少腸胃不適、活絡筋骨。

泡腳建議方法，水位超過腳內踝以上約4指幅，因穴位「三陰交」位於此處，為肝、脾、腎三經交會穴，是幫助血液循環重要穴位，如腸胃功能不佳可將水位升高至膝窩下4指幅，此處會經過「足三里」，是幫助消化的重要穴位。

溫度方面，一般洗澡溫度即可，約攝氏39至42度，低於體溫則無泡腳的功效。時間控制在15至20分鐘，覺得身上微熱，額頭上有汗即可。另外搭配以下足部穴位按摩效果更佳。

黃琦雯提醒，雖然足浴擁有諸多優點，然而，糖尿病、正在接受化療以及嚴重心血管疾病的患者，在泡腳時則要特別注意，因糖尿病患的免疫系統較差，若有傷口恐有感染風險；正在接受化療後的癌症病患，末梢神經遭破壞變得不敏感，泡腳時要注意溫度，以免燙傷；此外，嚴重高血壓、心臟病患者不宜頻繁泡腳，更不適合泡澡，因為溫水浴後血管擴張會造成血壓下降，心血管疾病患者循環不佳，血液難回流於心臟，反而會造成血壓浮動過大或水腫，若泡太久脫水或出汗嚴重，血液變濃稠，恐有血管阻塞風險。

一般民眾腳部皮膚龜裂或足部有傷口時也不建議泡腳，若細菌性感染恐有蜂窩性組織炎的風險；飯後、運動後、空腹時也不建議馬上泡澡或泡腳，吃完飯後立刻洗澡，會讓血液往體表流動，胃腸道的血流量減少，容易消化不良; 運動後體溫升高，微血管擴張，需透過皮膚大量排汗帶走熱，如果馬上洗澡，不僅會使熱氣無法散出，同時也會讓血液流向肌肉和皮膚，導致其他器官供血不足; 空腹時血糖低，溫水浴使血液聚集於體表，會導致腦部供血量減少，容易發生頭暈，建議皆等待1小時的時間。

如果想要改善手腳冰冷、風濕痹痛、經痛、失眠、腸胃蠕動功能不佳者，可以加入藥材像是川芎、獨活、香附、乾薑等，能改善局部血循不良，促進新陳代謝，具有活血祛濕、行氣溫絡的作用，若有需要請務必找合格中醫師進行諮詢及診療，切勿自行購買來路不明的藥物，以免保健不成反傷身，最後，醫師貼心叮嚀，無論泡澡或泡腳，都會微微出汗脫水，記得藥浴後多補充水分。

(中時電子報)