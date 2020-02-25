蘋果(Apple Inc.)繼在 iPhone 中改回使用高通(Qualcomm)提供的數據機晶片(modem)後，不再採用英特爾(Intel)的晶片後，蘋果將更進一步與英特爾分手？對蘋果新品預測準度很高的天風國際證券分析師郭明錤在最新投資備用錄中預測，蘋果將在未來 12-18 個月內推出採用 ARM 處理器的 Mac。按照時間點推算，新品將在 2021 年上半年推出，可說是繼 2006 年蘋果 Mac 開始採用英特爾處理器之後的另一個劃時代里程碑。

分析師郭明錤指出，在新冠肺炎(NCP)疫情爆發後，蘋果在 5 奈米製程晶片的研究、開發與產能的投入上更為激進。這些採用 5 奈米製程的晶片預計將會用在 2020 年 iPhone (預計 2020 年秋季發表的新 iPhone)以及 iPad(預計在 2020 年底或 2021 年初發表，首次採用 mini-LED 技術的機種) 之中，此外還有 2021 年首批採用 ARM 晶片的 Mac 裡頭。過去幾年，蘋果數次因為英特爾推出新一代處理器的時程落後，而延誤了他們推出 Mac 新品的時機。若是蘋果推出了採用 ARM 處理器的 Mac，對於蘋果在全面掌握 Mac 產品線與優化產品功能上，都將帶來幫助。

蘋果要在 Mac 中改採用 ARM 處理器，並非只是蘋果自家的事。開發者 Steve Troughton-Smith 指出，若是分析師預測的時間點準確，那麼今年的 WWDC 2020(蘋果全球開發者大會)就將是蘋果發表 ARM 版 Mac 之前的最後一次開發者大會。他預期因為要保留給開發者充分的時間來修改程式，蘋果應該要在今年釋出 Developer Transition Kit 開發者過度套件，不過他也很難保證蘋果一定會這麼作。

That would make this WWDC the last WWDC before ARM Macs ship. If there is going to be a Developer Transition Kit this time round, now's the time. Apple gave a six-months heads-up for the Intel switch, provided SDKs and prototype hardware. What will happen this time? https://t.co/ASRVdQGOcM — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 24, 2020

The two scenarios:



1) Apple provides developers the tools to make ARM Mac apps at WWDC 2020 (this year), and gives them up to 12 months lead time

2) Apple doesn't announce the ARM switch to devs until June 2021, weeks away from end of H1 when these things are supposed to ship — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 24, 2020

If that's really the timeline, then it seems a little crazy to drop an ARM transition on developers as a zero-day in 2021, so they would have to announce it this year and have this WWDC focused on the transition, and it would make sense to have hardware to test on — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 24, 2020

到底 Mac 採用英特爾處理器與 ARM 處理器代表什麼意義？蘋果自 2006 年開始在 Mac 產品線中採用英特爾的 x86 處理器；而蘋果知名的 iOS 產品，也就是 iPhone、iPad 等則是採用 ARM 處理器。英特爾的 x86 晶片採用的是複雜指令集架構 (CISC)，而 ARM 晶片是精簡指令集架構 (RISC)，後者比前者的指令更小也更簡單，這代表 ARM 處理器的功耗更少，執行任務時效率更高。不過相對來說，ARM 晶片的效能並不強大，是為行動設備而生；而相對英特爾的晶片則是為較為高階的筆電、桌上型電腦而設計，ARM 晶片強調的特性是電池效率，而英特爾晶片則是以著重性能最大化為主。

讓 Mac 改用 ARM 處理器，除了可以讓蘋果一手掌握 Mac 產品線的更新時間與效能調教外，對於壯大 Mac App Store 也有其作用。蘋果在 WWDC 2018 發表了 Marzipan 計畫，讓開發人員能快速地將 iOS App 移植到 macOS 當中；WWDC 2019 則又更進一步，推出 Project Catalyst，讓開發者僅透過一次開發歷程，就可以讓 App 在 iOS 以及 macOS 當中使用，不用寫兩次底層架構程式，進一步降低了開發者的負擔。前一陣子，iOS 13.4 beta 1 當中也發現，開發者可以利用 Catalyst 技術，啟用 Universal Purchase (通用購買)功能，只要在 iOS / macOS / tvOS 當中任何一處的應用商店購買了 App，其它平台就會同步解鎖，不需要重複購買。從以上可以發現，打通 Mac 與 iOS 之間的藩籬，是蘋果近年來積極布局的目標。若是 Mac 成功移轉到 ARM 平台，對於蘋果發展自家生態系來說，應是相當有利的基礎。

(中時電子報)