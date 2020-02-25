「藝遊中科」－環景數位典藏導覽系統是「科技與人文」的完美結合。（盧金足攝）

「藝遊中科」3D虛擬實境－環景數位導覽系統上線了！不受天候、時段及空間的限制，如親歷實境的飽覽園區之美。（盧金足攝）

中科管理局長許茂新25日發表3D影像360度視角遊中科，帶領民眾線上暢遊國內外精彩的公共藝術作品，還能一睹中科祕境，環景數位典藏導覽系統的虛擬實境功能，透過網路或直接用手機掃描QR CODE，不受天候影響或交通旅程，就能猶如親臨現場欣賞公共藝術創作和各處美景，線上即能藝遊中科。

中部科學園區包括台中園區、后里園區、虎尾園區、二林園區及中興園區共計五處，總開發面積約1485公頃，其中台中基地占466公頃，園區景觀，在中科管理局用心經營下，最近在參選「生態社區」現勘評審過程受高度評價。

科技領先的中科管理局，推動「藝遊中科」環景數位典藏導覽系統，透過3D影像360度視角讓訪客不受天候、時段及空間的限制，如親歷實境的飽覽園區之美，與公共藝術作品以及原創藝術家進行互動，深入了解園區的優質景觀設施。

許茂新指出，中科為增進園區場域的整體美質，啟動公共藝術設置計畫，目前已邀請台灣、以色列、保加利亞及法國等藝術家團隊創作，在台中園區完成8件園區在地特色，及場域精神的大型藝術作品，預計今年第2季會再於后里園區完成2件地標型作品。

中科表示，未來將再進行公共藝術作品、藝術家親自解說創作理念與園區特色景觀空拍影片、綠美化成果以及中科實中獲鑽石級綠建築，AI智慧機器人自造基地特色場域建築等具有美質內涵的素材，整合作為「藝遊中科」數位典藏及環景導覽系統的建置及展示內容，以科技推展傳達園區特色。

許茂新說，導覽系統提供智慧地圖遊程推薦服務，協助民眾規畫親自造訪的交通路線，以及連結鄰近商業服務資訊。

此外，針對園區的訪客也可藉由互動螢幕操作3D 360度環場景像的功能，聆聽原創藝術家現身說法分享創作理念，這套系統的建置藉由科技的運用提升中科公共藝術作品與觀眾欣賞之間的互動層次與深度，體驗中科多元風貌。

(中時 )