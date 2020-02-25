台南官田區渡拔國小25日的開學日很特別，不僅排隊量體溫，還可以玩抓娃娃機，抓「防疫健康彩蛋」。（渡拔國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南官田區渡拔國小25日的開學日很特別，不僅排隊量體溫，還可以玩抓娃娃機，抓「防疫健康彩蛋」。（渡拔國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南官田區渡拔國小25日的開學日很特別，不僅排隊量體溫，還可以玩抓娃娃機，抓「防疫健康彩蛋」，從遊戲中學習防疫知識，小朋友都覺很新鮮有趣，直說好想再抓一次。

渡拔國小校長許坤鎮表示，25日是延後的開學日，校方已做好充分準備，除了做好量體溫動線完善規畫外，教育部、台南市政府教育局及學校家長會也提供充分物資。

為了讓學童免除面對開學日的焦慮，和看到新聞上各項疫情的壓力，校方和家長會向經營目前最流行的抓娃娃機的家長商借機台2部，設計了「防疫先鋒，娃娃機抓彩蛋」開學儀式。

許坤鎮說，為了教育健康和防疫，彩蛋中有防疫宣導小卡，卡片設計結合一元硬幣的鼠年賀年小卡與防疫小常識，包括勤洗手、溼搓沖捧擦、內外夾弓大力腕、多運動、戶外運動遠離3C、和健康運動、自主管理要訣等內容，讓孩子抓得彩蛋時也能學習健康及防疫觀念。

家長會長許育松說，面對防疫問題大家無不謹慎面對，學生結束最長的寒假也難免有面對上學的焦慮，因此讓學生開學日來抓彩蛋，透過成功抓取「防疫健康彩蛋」的成就感，擁有一個快樂的開學回憶。

校方也表示，未來將結合不同的課程持續舉辦具特色的開學儀式，讓孩子不會有「開學症候群」。例如積極提供防疫和健康的方法，轉換成為日常的一部分，讓孩子在對每一天的上學總是充滿健康與期待。

(中時 )