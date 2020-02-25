現場多名專家學者與鄉親，進行激烈討論。(吳建輝攝)

專家學者在怡心園牌樓外來回端詳，並聽取提報人與在地鄉親意見，都會列入是否列冊文資的依據。(吳建輝攝)

彰化縣文化局文資委員賴志彰表示，「怡心園」牌樓整體設計與工法，都太過流於形式，且多次翻修整建已經失去原有牌樓所呈現樣貌，列冊文資的機率應該不大。(吳建輝攝)

彰化田尾公路花園獲內政部城鎮之心計畫補助，將斥資1.5億元打造全新藝術景觀「迎賓之心」，新工程將拆除田尾具有31年歷史的「怡心園」牌樓，但有部分鄉民認為怡心園是田尾重要地標，發起聯署保留，25日彰化縣文化局文化資產審議委員前往鑑定，將評估是否列冊。

今天上午彰化縣文化局文化資產審議委員，會同縣府城觀處、田尾鄉長林守政及在地鄉親，前往田尾怡心園，審查是否將「怡心園牌樓」提報列冊具有文化資產價值的歷史建築，現場專家學者在怡心園牌樓外來回端詳，並聽取提報人與在地鄉親意見，都會列入是否列冊文資的依據。

發起聯署並提報保留的田尾青農巫宗祐表示，怡心園是田尾鄉親很重要的回憶，文資應該是情感與文化的積累，他認為好的設計，不應該將有紀念價值的地標拆除，而是要將具有紀念價值的牌樓，融入新設計裡面，他收到許多鄉親反映，才會去做申請提報的動作。

附近有店家則表示，工期預計1年已經很長了，現在又因為提報文資的關係，擔心工程時間又會延長，如果不能順利在明年農曆年前開幕，附近店家現在就只靠過年期間才有生意，被這樣一亂後果誰來負責。

彰化縣文化局文資委員賴志彰表示，建議民眾應多蒐集資料，來說服鄉長與在地鄉親來保留所謂的文化資產，今天初步勘查發現，「怡心園」牌樓整體設計與工法，都太過流於形式，且多次翻修整建已經失去原有牌樓所呈現樣貌，列冊文資的機率應該不大。

(中時 )