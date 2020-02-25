衛生局張蕊仙局長表示，居家檢疫或居家隔離的民眾，配合在住所隔離 14天內，若有迫切性就醫需求時，可透過 037-722620 防疫專線，經衛生局初步評估就醫需求，民眾同意接受通訊診療者，可協助轉介民眾至本縣合作醫療院所進行通訊診療服務，醫師在診間透過電話或視訊方式，先確認病人、瞭解病情、開立藥物並製作病歷並檢附居家隔離或檢疫證明單正本或影本（註明通訊診療），最後由家屬或代理人至醫療機構刷健保卡、繳交費用、並完成領藥。
(中時 )
苗栗縣政府因應新冠肺炎疫情需要，指由衛生局與醫師公會及各醫院於第一階段協調轄內 15 間醫院、65 家西醫診所佈點中港線、海線、山線齊心抗疫，加上本縣 18 鄉鎮市衛生所共同投入，全面向成立「防疫陣線聯盟」，正式啟動通訊診療服務。提供居家隔離及居家檢疫用藥需求的民眾，需符合無發燒或呼吸道症狀或慢性病病患條件，多元化選擇，透過通訊診療就醫服務，降低社區感染的風險。
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