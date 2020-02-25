衛生局張蕊仙局長表示，居家檢疫或居家隔離的民眾，配合在住所隔離 14天內，若有迫切性就醫需求時，可透過 037-722620 防疫專線，經衛生局初步評估就醫需求，民眾同意接受通訊診療者，可協助轉介民眾至本縣合作醫療院所進行通訊診療服務，醫師在診間透過電話或視訊方式，先確認病人、瞭解病情、開立藥物並製作病歷並檢附居家隔離或檢疫證明單正本或影本（註明通訊診療），最後由家屬或代理人至醫療機構刷健保卡、繳交費用、並完成領藥。

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