大甲媽9天8夜的遶境盛事將於3月19日展開，由於新冠肺炎疫情延燒，鎮瀾宮是否應停辦活動引起議論，前立委洪慈庸昨天在臉書發起「線上參與」或向媽祖預先「請假」行動，立法院副院長蔡其昌今天下午也在臉書表示「今年，特別誠心向媽祖婆請個假！」他說，擇期再向媽祖婆參拜祝壽！

洪慈庸表示，大甲媽遶境在即，然而適逢防疫期間，想邀請大家響應改以「線上參與」或向媽祖預先「請假」。她說，3月瘋媽祖一直都不只是盛會而已，初衷是為了祈求一切平安、風調雨順，防疫期間，相信媽祖能體諒廣大善信，為團結防疫，避免前往人潮聚集處，也避免旅行期間包車通舖風險。

身為媽祖信徒的蔡其昌指出，過去每一年，大甲媽前往新港奉天宮遶境進香活動，他一定率領團隊同仁虔誠陪媽祖婆走一段，也會到奉天宮參加媽祖祝壽大典，回程時都會在大甲溪橋頭設置點心攤慰勞辛苦香客與鄉親。

蔡其昌表示，因新冠肺炎疫情危機尚未解除，他特別誠心向媽祖婆請假一次，原訂與團隊同仁參加的徒步繞境取消、點心攤位設置取消，但會另外擇期去向媽祖婆參拜祝壽！

蔡其昌提到，許多網友擔憂大甲媽遶境進香成為防疫破口，他已經將意見彙整給疫情指揮中心、內政部與廟方作評估考量的參考。他說，不僅是大甲媽遶境，因應接下來「三月瘋媽祖」，將有超過上萬團宮廟進香客在各地群聚問題，中央必須要全盤審慎評估考量，防疫是科學問題，他們會尊重專家意見和決定，相信媽祖婆與信徒們也會體諒。

至於大甲媽遶境活動是否應該取消？鎮瀾宮副董事長鄭銘坤24日受訪強調，大甲媽遶境是在室外，有些人太擔憂，否則連菜市場都不用去，廟方會做好環保衛生和防疫，大家也要相信政府的防疫措施，並呼籲信徒最好戴口罩。

(中時 )