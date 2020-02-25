新竹市長林智堅今天特別至民富國小視察營養午餐團膳防疫措施。（陳育賢攝）

25日各級學校開學，新竹市長林智堅特別至民富國小視察營養午餐團膳防疫措施，確保校園各項防疫滴水不漏，並指示食材要在地、進出要管制、溫控要確實、配膳不交談、用餐不分食的「校園營養午餐3要2不」原則，全力防疫。

市長林智堅表示，今天開學第1天，校門口瞬間車流量大，他已指示跨局處近日協助交通疏導，另，家長最關心的營養午餐衛生安全，他特別視察團膳廚房防疫措施，「政府用心、市民放心」，一同守護市民的健康安全。

林智堅今天在視察民富國小營養午餐團膳防疫工作後，除肯定竹市學校對於營養午餐以最高標準處理外，也強調務必做到「3要2不」原則。

教育處長黃錦能則表示，校園中央廚房規範嚴格，因應武漢肺炎，全市所有團膳工作人員在進入廚房前、出菜前也都會再次確定體溫，也每日掌握工作人員的健康狀況。

廚房規範方面，出入廚房管制，非必要人員禁止進入，料理過程落實溫控，每項食物都達到殺菌溫度才起鍋，同時，針對孩子更加強宣導配膳不交談、學生用餐不共食觀念，降低飛沫傳染風險，守護孩子用餐安全。

教育處也表示，市府推動「3章1Q」政策，讓46所中小學營養午餐達標率百分之百，竹市孩子的營養午餐，有9成以上來自在地食材，為全國第1，為全市孩子的食安嚴格把關。

(中時 )