新冠肺炎疫情全球蔓延，南歐的義大利是歐洲首個出現確診個案的國家，截至25日上午，義大利全境確診人數，已達229例、7死，目前，義大利北部的11個市鎮都已採取封城隔離措施。義大利日前公佈了1名「超級傳播者（super-spreader）」的行動足跡，這名個案竟在2日和9日參加兩場路跑，短短兩周接觸5萬人。

這名確診病患發病前的活動範圍，不僅2月2日和2月9日分別參加兩場路跑，其中更包括一場上1200人的半馬。此外，病患在過去兩周，影響5萬居民生活，導致11個城鎮宣佈關閉境內公共場所，被稱作義大利的「超級傳播者」。

這名38歲義大利男子，是全球武漢肺炎疫情爆發以來，首位在馬拉松賽事中爆發感染的案例。義大利官方已前往男子工作地點對所有員工進行隔離。根據調查，這名男子發病前除了參加路跑，還曾回到公司、參加踢足球等活動，並多次在餐廳用餐。

南歐的義大利是歐洲首個出現確診個案的國家，目前境內全城警戒。（圖／Reuters)

男子確診後，包括妻子和朋友都因為肺部症狀入院接受治療，同時證實感染新冠肺炎，已送往米蘭醫院接受治療。男子的妻子是一名高中老師，懷孕8個月，目前正在休產假，不過妻子的社交圈較小，需要隔離人數較少，這名超級傳播者病情比較嚴重，出現了呼吸衰竭症狀，惟無法轉院，僅能在居住地科多尼奧鎮（Codogno）醫院的加護病房中接受治療。

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(中時電子報)