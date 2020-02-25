新冠肺炎疫情當前，導致台北國際書展日前宣布延期，但愛看書、買書的蔡英文總統昨(24)日仍在臉書推廣讀書運動，並藉此支持出版社和寫作者。值得注意的，蔡英文也特別點名無黨籍前立委洪慈庸，加入讀書分享運動，讓外界認為這是欽點洪慈庸加入民進黨的起手式，也是現在進行式。

蔡英文對洪慈庸的關愛，一直以來都非常顯著。去年大選，蔡英文就多次到台中強力輔選無黨籍的洪慈庸，次數還比輔選民進黨人多。確實，有總統加持真的不一樣，讓洪慈庸選情從低谷深淵一路爬升到天堂，蔡英文甚至在洪慈庸的造勢大會喊出「黃金交叉」，激勵士氣。最後，洪慈庸與對手國民黨籍楊瓊瓔打到難分難捨，僅以百票差距敗選，雖敗猶榮。

洪慈庸在敗選後，人氣不減反增，臉書發文平均都是上萬人在關注，甚至積極緊跟時事議題發表意見，包括新冠肺炎防疫、推動台灣加入WHO等。近日對於大甲媽遶境在防疫期間的兩難，洪慈庸也拋出創意的想法，盼民眾響應改以「線上參與」，或向媽祖娘娘預先「請假」，引發不少討論與關注。整體來看，洪慈庸仍是台中政壇亮眼的一顆星。

洪慈庸被傳加入民進黨，並不是「新聞」，但現階段加入，不只是時機剛好，也是洪慈庸必須加緊面對的政治決定。今年2月初曾傳出行政院中部聯合服務中心執行長將由洪慈庸接任，但民進黨內成員認為，洪只擔任過一屆立委，論資排輩也輪不到她，且洪非民進黨籍，如何說服其他民進黨人。

對於接任行政院中部聯合服務中心執行長一事，洪慈庸過半個月終於鬆口否認，並表示未接獲徵詢，也沒有要接任，3月將會設立地方服務處，繼續在台中耕耘。因此，加入民進黨，已成為洪慈庸未來要在政壇，繼續佈局政治職位、重返公職等作為前，應該列為優先處理的「程序」問題。

而民進黨內派系正國會當家、現任交通部長林佳龍在2016、2020兩次大選，根本把洪慈庸的選舉當自己的選舉，盡心盡力下資源輔選，且洪慈庸因為先生卓冠廷是林佳龍麾下大將，未來加入民進黨後，與正國會成員互相合作也只是順理成章。從另一方面講，洪慈庸這顆星星若能順利加入民進黨，對林佳龍及其所屬派系在黨內也是一大助力，值得期待。

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(中時電子報)