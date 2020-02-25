環南中繼市場試營運短短2周就傳出有10多人因積水地滑而摔倒。（譚宇哲攝）

環南中繼市場試營運短短2周就傳出有10多人因積水地滑而摔倒。（譚宇哲攝）

台北市議員應曉薇今天上午到環南中繼市場會勘。（譚宇哲攝）

環南中繼場攤商清洗排水孔下方濾網。（譚宇哲攝）

台北市環南中繼市場本月12日風光試營運，但台北市長柯文哲過去曾在臉書標榜的乾濕分離、垃圾不落地似乎跳票，短短2周就傳出有10多人因積水地滑而摔倒，排水濾網的生鮮廚餘也頻頻飄散油耗惡臭，還有電梯頻故障等諸多問題，讓攤商怨聲載道，台北市議員應曉薇也質疑55億公帑蓋的工程慘變「滑壘場」。

位於萬華區的舊環南市場因設備老舊、內部潮濕髒亂，第一期改建工程去年完工，今年2月12日試營運，舊有1055攤商陸續進駐，第二期大樓則預計2022年8月完工。

應曉薇今天上午到環南中繼市場會勘，她指出，試營運以來服務團隊多次接獲攤商反映多項中繼市場缺失，包括2樓地板材質不防滑、排水不良、排水孔下的濾網易阻塞、電梯故障、廁所簡陋等等不勝枚舉，經現場實地拍照了解，更得知有10多人滑倒摔傷，還有民眾摔裂骨盆。

應曉薇氣憤表示，55億公帑蓋的中繼市場竟是這種品質，負責監造的皇昌營造公司到底有沒有按圖施工？要求市政府3天內提出檢討報告，1周內提出改善方法並且究責施工單位。

環南中繼市場2樓攤商現場也抱怨不斷，有人抱怨市場動線差、地方太小，有人則反映排水孔下的濾網易堵塞、難清洗，也有人指出電梯是客貨梯共用，造成不便。

回顧柯文哲2018年5月21日臉書貼文寫道「傳統市場改建不只有硬體上的改良，軟體的升級才是重點，包括乾濕分離、垃圾不落地、減少塑膠包材，也要引進綠能環保、節能減碳...」如今顯得格外諷刺。

台北市水利工程處副處長謝樹隆表示，會先處理地板積水、易滑問題，預計使用環氧數酯、石英砂加強地板鋪面止滑效果，並調整鋪面坡度，改善排水問題。

市場處參議王夢龍表示，2樓中繼市場目前有462個攤位，會加強管理與溝通，維持市場環境衛生。

(中時 )