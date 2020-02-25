由於對新冠肺炎擴大的憂慮，美國股市在兩年來最嚴重的下跌之後，但周二起，美股期貨開始小幅反彈。

截至週二美東時間凌晨1:46，道瓊斯工業平均指數期貨上漲247點，這意味著該指數週二開盤上漲269.2點。標普500和納斯達克期貨也在周二開盤時也上漲了。

投資者開始將隔夜等待來自大陸，韓國和義大利的新冠肺炎感染數量來做為交易指標。

甚至在美聯航和萬事達卡警告稱，新冠肺炎將對2020年的業績產生潛在影響時，股價還微幅上漲。週一盤後，該股下跌，美聯航下跌0.6％，萬事達卡股價在盤後下跌近3％。

由於大陸境外新冠肺炎病例激增，加劇了人們對全球經濟持續放緩的擔憂，投資者在周一交易日迅速逃離股市。道瓊斯指數下跌逾1,000點，是自2018年2月以來的最大點和百分比跌幅。標普500指數暴跌3.3％，也是兩年來最大跌幅。由於週一的下跌，標普500和道瓊斯指數2020年的所有漲幅都一筆勾銷。

韓國將其新冠肺炎警報提高到「最高水平」，最新數字使感染總數增加到800多個。同時，義大利是亞洲以外受影響最嚴重的國家，報告的病例超過130例，死亡7例。伊朗還確認了12人死亡。

LPL Financial高級市場策略師Ryan Detrick表示：「週末期間看到其他國家染病患者快速成長，使許多人重新評估了2020年的成長預估。」 「我們可能會看到收益和成長前景迅速下降。」

(中時電子報)