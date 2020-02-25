身為蘋果的大股東，「股神」巴菲特（Warren Buffett）卻一直在使用三星翻蓋手機，近日他透露自己終於換了蘋果智慧型手機iPhone 11。

外媒報導，巴菲特執掌的波克夏海瑟威自2016年起買進蘋果股票，他也說過，非常看好蘋果股票，甚至想要100%擁有。雖然如此，但巴菲特始終在用三星U320翻蓋手機。

近日巴菲特接受外媒採訪時表示，「我的翻蓋手機已經永久消失了」，他換成了iPhone 11，但未指明是哪一款機型，並稱不是自己購買的，而是蘋果執行長庫克等許多人送的禮物。近年來庫克一直試圖說服巴菲特改用蘋果產品，還說過，如果有需要，可以親自飛到波克夏總部的教巴菲特如何使用。

不過巴菲特也提到，89歲的他開始學習使用智慧手機，目前只將它視為電話，許多功能都還沒用到。此外，他有一部iPad，主要用來看盤。

波克夏海瑟威目前是蘋果最大股東，持股比例約5.6%、價值逾700億美元。巴菲特表示，蘋果不只是股票投資，而是波克夏的第三大事業，僅次於旗下的保險和鐵路事業。

(中時電子報)