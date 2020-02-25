以核養綠公投發起人黃士修今(25)日受訪表示，各界已多次提出應提高防疫等級為「一級開設」，然而政府卻以「零星個案」為由維持現況，質疑是因政治考量才維持二級開設，直言防疫等級提高到一級開設已刻不容緩，勿讓政治力影響防疫專業。

黃士修表示，截至今日確診病例已達31例，但第24例的6旬婦人仍找不到感染源，美國CDC於20日已匡列台灣為社區傳播地區之一，但總統蔡英文仍大聲說「NＯ」，堅持只是零星感染個案，日前新北市長侯友宜及國民黨立委都要求將指揮中心升級為「一級開設」，醫界專家學者們也做了多次相同呼籲，蘇揆卻回應說沒有必要。

黃士修進一步指出，一級開設需要院長指派人選來指揮，由於陳時中近期在防疫作為的高聲量而有「防疫金身護體」，以政治考量來看，戰前換將來替換陳時中不是好選擇，這對對民進黨政府的聲量存在高風險，合理推測是因政治考量才維持二級開設。

黃士修表示，自從2018年蘇揆上任以來，各部會都進入「選舉模式 」，對於不利的消息都加以駁斥甚至濫用公權力直接介入，這次衛福部罕見地引據法源，質疑可能衛福部揣測府院上意而自行引用法源，然而衛福部官員卻錯解法律。

黃士修說《醫師法》第24條及《醫療法》第27條規定，醫師及醫療機構於重大災害發生時有遵從主管機關指揮之義務，不得規避拒絕。然而《醫師法》只規範醫師，不包含其他醫事人員；再者《醫療法》是規範醫療機構組織內部的設立及規範準則，兩者並不能等同。

黃士修說，目前國家防疫等級僅在二級開設，既沒有設立中央緊急應變中心，也沒有總統的緊急命令，實在難以說服全國醫師及醫護人員有防疫緊急的必要性，直言政府勿將政治凌駕防疫專業，若不馬上提昇到一級開設來統整各部會防疫分工及資源，之後疫情大爆發，後悔也來不及。

(中時 )