228和平紀念日3天連假將屆，針對苗栗縣風景名勝旅遊地區眾多，苗栗縣警察局已規劃228連續假期交通疏導措施，以維交通安全與順暢，讓出遊民眾享受交通好心情。

苗栗縣警局交通隊表示，依據以往連續假期之交通數據分析，預估本次228連續假期期間，車流量較大的3大觀光景點南庄、三義及大湖泰安溫泉區與露營區等，相關國道交流道及連絡道交通疏導勤務，以防止車輛回堵、塞車情形，特別規畫重點交通疏導措施如下：

一、 加強進入各景點前路段車流之疏導及周邊停車秩序引導：台72線至客屬大橋間疏導進出大湖地區車流；三義交流道至水美街沿線派遣交通崗燈控及違規停車驅離；頭份交流道至南庄市區加強東側引道至三灣市區各節點交通疏導；進入大湖及泰安溫泉區、露營區之台3線與台72線口、苗62線、大湖酒庄前派員加強主幹道交通疏導。

二、加強橫向聯繫：與鄰近之警察機關（國道公路警察局第二、三警察大隊）、苗栗監理站、高鐵站、台鐵苗栗、竹南站、各鄉鎮市公所及高速公路局中區交控中心、交通部公路總局苗栗工務段等單位，利用建立竹竹苗中交通群組、109年和平紀念日國省道中部交通、苗栗交通互聯網等LINE群組，即時傳達訊息以互相協調交通管制措施。

三、突發路況處置：要求各分局針對轄區易壅塞路段或因應連續假期驟增之車流，應積極運用彈性交通管理及管制措施，即時主動規劃具體改善對策；勤務指揮中心或勤務單位接獲交通堵塞通報，應立即調派勤務人員到場執行交通指揮疏導工作，並列入管制至交通恢復正常為止，另重大壅塞和交通恢復正常應立即通報警廣播報。

四、強化觀光景點、風景遊憩區、大型展覽活動場所交通管制及停車作為：針對轄內重要觀光景點、風景遊憩區、大型展覽活動場所，協調相關單位務必規劃設置停車空間，並妥適規劃車輛進出路線，強化周邊道路停車管理、出入口管制措施，協調相關單位或業者實施總量管制，以有效紓解驟增之車流，維持交通順暢。

五、國道實施入口匝道封閉：於109年2月29日、3月1日（星期六、日），0-24時全日封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道，駕駛人得改道行駛台61線北上或國道3號香山交流道北上；路肩開放措施除了按照往例時段開放外，請駕駛人依現場指示牌面行駛。

(中時 )