3年前台北市中正二分局爆發醜聞，警備隊沈姓與黃姓員警在警局內吵架，沈男指控對方舉槍恐嚇他，但黃則反控沈男在警局內罵他三字經，且提告求償100萬元，高院考量雙方月薪逾8萬元及損害情況，判沈男賠償5000元確定。

黃男提告指稱，沈在2017年12月10日下午1時多，在中正二分局警備隊的5樓大廳，公然以「幹你娘」「臭俗辣」「你哭爸 喔」等語侮辱他，致他名譽受損，身心受到極大傷害。

但沈男辯稱，當日他因黃男施以公然誹謗、舉槍恐嚇等行為，才會有這些言語，雙方經警備隊隊長調解，雙方有口頭同意和解，他也撤回對黃男的公然誹謗、舉槍恐嚇告訴，黃男口頭同意和解，不能再提起本件民、刑事訴訟。

高院認為，兩造雖原都為中正二分局的員警，沈男不思以理性、和平之方式解決衝突，反在中正二分局警備隊5樓大廳，公然以前揭語言侮辱黃男，判沈須賠償5000元定讞。

(中時 )