教育部今天通報國內大專院校，25日零時起，自韓國入境的外籍人士需進行14天居家檢疫。學校應明確告知居家檢疫學生，如有違反規定逕自外出或搭乘大眾運輸工具之學生，將依《傳染病防治法》處1萬元至15萬元罰款。

據了解，有些大學今天開學，他們的韓國學生都已經來台；另外有一批大學3月2日開學，不過他們大部分的韓國學生也都已經來台，僅少數未入境。

教育部表示，2月25日後返台之外籍學生，若因為居家檢疫或自主管理無法如期到校上課，請大專校院啟動「學生安心就學措施」，協助他們開學選課、註冊繳費、修課方式、 成績考核、請假休復學、輔導協助等事宜，以協助他們如期完成課業。

教育部表示，自2月10日起經陸港澳轉機入境台灣者、自2月25日起經韓國入境者，一律居家檢疫14天。學校務必主動聯繫尚未返台之僑外生，應避免由陸港澳韓轉機入境；如學生未調整航班行程仍經中港澳韓入境，入境後即需接受居家檢疫14日。

教育部表示，各大專院校掌握之居家檢疫之港澳僑外生名冊，與地方政府窗口所掌握之居家檢疫名冊，每日進行勾稽交接，確認學生入境情形及住宿地點，勾稽比對後所有學生由學校 辦理後續居家檢疫關懷作業，給予必要協助。

學校辦理防疫工作及學生安心就學措施所衍生之相關費用，由教育部視學校辦理情形予以補助。學校如未依法落實居家檢疫工作，造成防疫破口，教育部將追究學校及相關人員責任。

(中時 )