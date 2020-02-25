伊林娛樂名模殷琦嫁給台中高明精機總經理張仕育，婚後幸福，近日新冠肺炎疫情緊張，政府趕著擴建口罩生產線，背後仰賴「工具機國家隊」投身奉獻，殷綺25日分享副總統陳建仁文章並表示：「在這不平靜的時刻，看到同業間不分彼此，工具自己帶便當自己訂，不問獲利只為了台灣人民，感覺很溫暖。」

殷琦坦言現況，「目前正逢新冠肺炎，處於危難之中，從過年的國內外口罩搶購，到目前的實名制限量購買。但還是讓很多人買不到口罩！」她分享張仕育工作，「年後一開工就收到公會的召集，希望能組織一個盟軍，因為台灣遇到困難需要我們救援了，我們要完成一個不可能的任務。」她也點出其中難處，「原本一個月才能生產4台的口罩機器，現在必須在3週內完成60條生產線。」

殷琦表示：「為了安定民心為了讓大家不要陷入恐慌！讓每個人都可以無憂的可以購買充足的口罩。讓第一線的醫療人員有充足的防禦武器對抗病毒。」她分享張仕育所言，「老公說，工具機是最精密的機器雖然不一樣但我們派出公司產線最精銳的工程師與同業所派出的工程人員一起組成的盟軍，一定可以完成任務如期讓口罩生產出來。」夫妻溫暖行徑，令人感動。

(中時 )