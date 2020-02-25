蔡詩芸去年底生下寶貝女兒Katiya Sky，選在滿月之際推出她親自作詞作曲的新歌〈Katiya’s Lullaby〉唱出對女兒滿滿的愛。女兒全名為Katiya sky，這個名字是蔡詩芸和老公王陽明一起取的，因為蔡詩芸外公是俄羅斯人，Katiya代表的意思是「單純」，加上王陽明英文名為「Sunny」是太陽，她的名字裡頭有「芸 」，都在天空裡頭，所以中間名取為「Sky」，顯露這幸福的天倫之樂。

王陽明、蔡詩芸夫妻經常在人前放閃，盡顯恩愛。（圖／瑩音樂提供）

回首在產房第一次聽到女兒的哭聲，蔡詩芸說：「非常感動，我就一直在哭充滿無限感激，我和老公都流下感恩的眼淚。」成為新手媽媽一個多月來，她開心表示自己很幸運，一切都在學習中，希望未來可以做一個非常好的媽媽帶寶寶一起成長；也透露目前給女兒吃母奶，自己在飲食以「吃的健康」為主，並沒有在減肥，把心思都專注是在寶寶的健康和營養充足。

提起新歌〈Katiya’s Lullaby〉，創作企劃從懷孕就開始紀錄，歌曲尾端時女兒可愛哭聲也一起收錄，成了另類的合音天使，這首新歌也是孵化10個月的心血，更甜曝：「我和老公都很開心，想要全心的的保護照顧她，我們兩個都一樣，不會吃醋，小孩就是我們兩個人的世界。」展露對女兒滿滿的愛意。

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(中時電子報)