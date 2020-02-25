新冠肺炎肆虐，為防止醫療人員短缺，中央流行疫情指揮中心宣布醫事人員除報准外不得出國，此舉引起醫護人員強烈反彈，而後政策再度急轉彎，只限制中港澳等疫情高風險區，其他旅遊警示地區則須報准。民眾黨團表示，這項措施涉及層面廣泛，突然其來令基層反應不及，呼籲政府需更加注意醫療勞動環境。

民眾黨表示，在疫情延燒的非常時期，中央禁止醫護人員前往疫區的決策「確實合理」，但因為這項宣布突然其來讓大家措手不及，加上也沒有與基層醫事人員詳盡說明，當然會讓醫護人員心生不滿；民眾黨團質疑，在限制醫事人員人身自由前，「政府對於國內醫療勞動環境是否有更多重視？」台北市長柯文哲也說，跟疫情無關的護理人員，他認為沒有限制必要，以平常心對待就好。

除了學界、資方之外，民眾黨指出，政府對於基層醫護必須做到基本的徵詢與尊重，明確說明政策施行範圍與時間區間。同時也因為，許多醫療單位人力安排早於半年、一年之前就已經敲定，對於假期與機票改期、取消住宿的損失，「政府的補償措施究竟為何？」

民眾黨也呼籲，中央應注重基層醫事人員的勞動權益，將意見納入政策通盤討論，不應該以限制代替溝通，這對努力防疫的第一線人員不夠尊重。

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(中時電子報)