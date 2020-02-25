新北翁11歲男童確診仍上補習班 新北市教育局：配合中央指揮 16:122020/02/25 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心今公布，第31起確診個案為第27案的11歲孫子，圖為示意圖，與當事人無關。（新北市衛生局提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今公布，第31起確診個案為第27案的11歲孫子，民眾根據疾管署地圖推估這家人均為新北市個案，由於男童寒假期間仍有上補習班，讓當地人心惶惶；對此新北市教育局長張明文表示，雙北為共同生活圈，儘管27個案為新北市個案，也不代表男童居住新北、或就讀新北市學校，因此他不便發言。 至於流行疫情指揮中心表示，這名男童的補習班同學今已分別至各校開學，會回溯採驗，一旦有人確診，該校就要停班或停課，是否提前針對補習班消毒？張明文則說，一切配合中央指揮。 (中時 ) #新北市 #補習班 #指揮 #個案 #男童 也許您會感興趣 推薦閱讀 補習班防疫 落實3層防護 04:102020/02/21 地方新聞 苗縣配發補教業備用防疫物資 下周一還有1梯次 18:462020/02/21 生活 是時候提升防疫層級了 04:102020/02/22 時論廣場 柯文哲稱不知「北部女」 侯友宜：防疫不要口水 12:222020/02/23 政治 模擬社區感染 侯友宜超前部署 12:182020/02/24 生活 台商返台須採包機 強制隔離 04:102020/02/25 生活新聞 疫期照樣上課 補習班環境衛生嚴把關 10:482020/02/25 生活 228連假首日 新北僅這幾家醫院正常營運 11:512020/02/25 生活 《傳產》2019年新北豪宅王換人，淡水「天境360」奪冠 11:422020/02/25 財經 大甲媽遶境停辦與否適用特別條例 管碧玲：停辦或延期由這個人決定 15:092020/02/25 政治 政治熱門新聞 「蔡政府」最新民調出爐！網看完驚嘆：難以置信 - 政治 大甲媽祖繞境要停辦？網「一面倒」狂洗這7字！ - 政治 不幫韓講話了？林佳新坦言韓除做這件事 別無選擇 - 政治 為何要罷韓？網揭尹立驚天算計 怒批：什麼咖 - 政治 吳斯懷未抽中國防籤 網反應竟「一面倒」？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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