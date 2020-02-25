中央流行疫情指揮中心今公布，第31起確診個案為第27案的11歲孫子，民眾根據疾管署地圖推估這家人均為新北市個案，由於男童寒假期間仍有上補習班，讓當地人心惶惶；對此新北市教育局長張明文表示，雙北為共同生活圈，儘管27個案為新北市個案，也不代表男童居住新北、或就讀新北市學校，因此他不便發言。

至於流行疫情指揮中心表示，這名男童的補習班同學今已分別至各校開學，會回溯採驗，一旦有人確診，該校就要停班或停課，是否提前針對補習班消毒？張明文則說，一切配合中央指揮。

(中時 )