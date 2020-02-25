中租-KY（5871）公布2020年1月自結合併營收46.98億元，雖月減20.7％、仍年增4.22％。歸屬母公司稅後淨利12.97億元，月增2.25％、年增12.54％，每股盈餘（EPS）0.98元，優於去年12月0.96元及去年同期0.89元，三者齊創同期新高。

中租表示，若還原中國大陸銷貨收入認列方式，1月自結合併營收為53億元，年增18％。至於1月獲利續繳「雙升」表現，主要受惠整體業績成長，帶動應收帳款淨額穩定增加，且成本費用率略低於去年同期。

中租中國大陸銷貨業務過去未考慮交貨遞延、報關失敗等貿易風險，今年從嚴認定、與客戶約定不承擔存貨風險，相關營收由原先的總額法，改為僅計入毛利的淨額法認列，但不影響實際業績及獲利認列。

不過，受新冠肺炎疫情衝擊，市場憂心對中國大陸租賃業務曝險壓力增加，致使中租近日股價疲弱。今（25）日開低後一度下跌3.75％至115.5元，盤中拉回力守平盤未果，終場下跌1.67％、收於118元，續創去年6月初以來8個半月低點。

(時報資訊)