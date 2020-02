華碩(2357)電競筆電再傳捷報!根據知名市調公司最新統計資料顯示,華碩旗下搭載NVIDIA GeForce RTX系列顯示卡之高階電競筆電,以及搭載GeForce GTX系列顯示卡之電競筆電,雙雙以30%的市佔登上俄羅斯2019年12月銷售排行榜第一名,整體電競筆電銷售也在多項新品強勢助攻下,持續保持領先優勢與成長動能。

除了銷售表現,華碩電競筆電的設計與體驗表現更獲得俄羅斯多家知名媒體一致肯定,奪下諸多年度獎項,包括:「GoHa.ru」的「2019最佳電競硬體設備 (Best gaming hardware 2019)」,以及「iXBT.com」的「主機板、顯示卡與電競筆電類年度最佳品牌 (Brand of the year in category:motherboards, graphic cards, laptops)」,其中ROG Zephyrus S GX701西風之神亦被「hi-tech.mail.ru」評選為「年度最佳電競筆電 (Best gaming laptop of the year)」。

此外,為增加與玩家互動連結,ROG玩家共和國自去年十月起新闢ROG俄羅斯官方Twitch頻道,更與當地實況主「WeLoveGames」攜手舉辦「ROG MeetUp #2」粉絲見面會與玩家現場同樂交流,並創下當日線上活動觀看人次達六千人以上。同年十月底,ROG也進駐俄羅斯「IgroMir」遊戲大展,於現場推出旗下一系列精銳重裝,如:ROG Zephyrus S、ROG Strix SCAR III / ROG Strix Hero III / ROG Strix G等。

(時報資訊)