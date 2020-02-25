全面防疫嚴防海上入侵，鑒於大陸疫情燒不停，澎湖縣政府超前布署，農漁局行文農委會全面禁止活魚運搬船從中港澳入境澎湖，旅遊處函文交通部暫緩核準無迫切性的大陸貨船進入澎湖口岸。

日前有2艘大陸籍砂石輪泊靠尖山漁港卸貨，第七岸巡隊特別會同疾病管制署、海關、衛生局、移民署等單位嚴格執行防疫，並嚴禁大陸籍船員下船，但澎湖鄉親仍憂心忡忡恐有落網之魚。

縣府指出，四面環海的澎湖島，大海是最佳天然屏障，澎湖對外交通全仰賴空運及海運，機場及港口正是防疫的第一線關卡，落實出入境管控刻不容緩。

擔心海上成了防疫最大漏洞，縣府嚴格驅離陸船、杜絕海上交易，海巡署加派2000噸級偉星艦、1000噸級巡護艦全天候巡弋，同時協調空勤總隊直昇機偵搜，海空監控全海域。

縣府旅遊處發文協請交通部航港局從嚴把關大陸貨船進港申請，載運貨品無迫切需求及非必要等物資一律暫緩核準，避免大陸船舶入境澎湖釀生禍端。

縣府指出，先前傳出1艘從香港中停澎湖的活魚運搬船出現船員發燒癥狀，造成地方大恐慌，所幸經查證是誤傳，虛驚一場。

縣府農漁局公開澄清消毒謠言，也同步緊急發文農委會漁業署，商請防疫期間全面禁止活魚運搬船從大陸港澳入境澎湖，強化全面防疫

零缺口。

(中時 )