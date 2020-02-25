開學日來臨，學校下課時間最吸引學生的地方莫過於福利社商店，而全國最大的高職學校高雄中山工商訂出一項特別的防疫規定，福利社比照口罩實名制，學號尾數單雙號分流購買，不會讓一堆人下課擠在一起，此策第一天實施，效果相當顯著。

由於中山工商人數眾多，全校師生共有8千餘人，因此校方在開學前請導師在班級群組提醒這項新規定，開學第一節課再透過全校各班的視訊系統宣導此政策，學生制服上都繡有學號，尾數是單數的學生，只能在單數節下課進入福利社；學號尾數雙數者則在單數節下課前往。

對此校內學生也深表贊同，學號尾數單數的高嗃表示，校方祭出的福利社分流制，可以大幅降低下課在福利社的人數，避免大家群聚在密閉空間導致交互感染。

學號尾數雙數的黃亦均表示，平常都是一群人一起逛福利社，因為福利社分流制，同學們都會拜託她幫忙買，雖然要一次買很多東西，但這也讓福利社不那麼擁擠，排隊不會大排長龍，一下就可以結到帳，而且減少大家感染病毒的風險。

除此之外，因為校內人數眾多，校方有購買紅外線溫度感應器，讓學生入校時量體溫更為順暢，即使有8千多位師生，完全沒有壅塞的狀況發生；雖然校方沒有強制學生戴口罩，仍有高達9成學生自主配戴口罩上課，學校防疫的相關措施，學生們都相當配合。

(中時 )