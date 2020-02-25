3月19日起駕的大甲鎮瀾宮媽祖遶境決定如期舉行！中央流行疫情指揮中心表示，大型活動一定有防疫疑慮，但會持續溝通。

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境預計於3月19日深夜起駕，行經4個縣市，全程近350公里，期間駐駕百家以上的大小宮廟，每年參與人數不下百萬，但在新冠肺炎肆虐當下，不少醫師建議停辦媽祖遶境，避免疫情失控，難以追蹤。

對此，指揮中心指揮官陳時中表示，對於大規模活動一定都會存在防疫上的疑慮，但因為媽祖遶境是重要的民俗活動，所以會持續溝通，尋求大家都能接受的方法。

(中時 )