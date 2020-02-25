帶頭遶境惹議 鄭文燦宣布取消接駕

為避免群聚感染，台灣出現取消遶境聲浪，但桃園市長鄭文燦在臉書張貼龍德宮8天7夜遶境活動，引爆醫勞盟怒火，痛斥鄭做了錯誤示範，醫護拚救人、首長帶跳水。鄭文燦25日受訪坦言，宗教活動動輒逾10萬人，應該取消，市內各大宮廟已在研議延期或取消，呼籲中央防疫指揮中心針對宗教遶境等大型群眾活動訂定防疫規範。

年度大甲媽遶境盛事卻碰上新冠肺炎肆虐，在天地教會在韓國造成新冠肺炎大規模群聚傳播下，醫勞盟大聲疾呼，呼籲媽祖托夢給顏董和蘇院長，強調大型聚會有害防疫，台灣只剩300床負壓隔離病房，諷刺：「就算20萬位醫院醫療人員停止出國，也真的罩不住30萬位信眾遶境以及300萬家人的風險！」呼籲疫區旅行報備、責任自付，大型集會要停、風險減災。

桃園龍德宮四媽祖南巡謁祖遶境活動，22日搶先大甲媽起跑，吸引逾萬信眾參加，鄭文燦也到場，23日還在臉書貼文介紹龍德宮8天7夜的遶境活動，祝福大家順利進行，祈禱台灣度過肺炎疫情。此舉引爆醫勞盟怒火，痛批：「地方首長，卻做了一個非常不好的示範！」

醫勞盟在臉書直言，醫療人員拚命救人，為何首長和宮廟主委要帶信眾拼命跳水，鄭文燦就算再貼「桃園聯防醫療網」一文補救也沒用，再度強調負壓隔離病房全國只剩300床，應該避免大型集會減災。

鄭文燦表示，韓國教會群聚感染事件以後，大家對於防疫標準有所改變，坦言大型室內或是戶外群聚活動風險比較高，桃園市大部分的活動都已盡量取消或延期，龍德宮進香活動已經舉辦15年，原定邀請他26日早上到鹿港天后宮去接駕，在防疫為重下，正式取消。

鄭文燦也提到，宗教遶境參加人數動輒超過10萬人，這樣的人次確實是有群聚感染的風險，他已協調桃園市各大公廟，在疫情發展期間，大型活動包括像遶境或是室內集會全都取消或暫緩，因有的活動要經過管委會或信徒確認，相信未來會陸續公布取消，「我想各大宮廟對於市長這樣的呼籲，大部分都會響應！」

鄭文燦也向中央防疫指揮中心喊話，希望針對大型的室內活動以及像宗教遶境活動，能夠有一定的防疫規範，讓地方可以遵循，但他也認為要尊重各公廟管委會的決策程序。

(中時 )